Cammaroto: "C'è il sì di Soumarè al Napoli. Si pensa anche ad un acquisto in difesa, ecco il nome"

Emanuele Cammaroto non esclude due colpi in entrata del Napoli a gennaio. Ecco cosa scrive su Napolimagazine:

"Boubakary Soumaré è più di un'idea per il Napoli che sta prendendo in considerazione la possibilità di fare almeno due operazioni, di cui una potrebbe essere come detto Faraoni come vice Di Lorenzo e poi un centrocampista fisico per sostituire Anguissa che andrà a fare la Coppa d'Africa.

Soumaré ha già fatto sapere il suo gradimento totale per la destinazione Napoli, con gli azzurri che hanno memorizzato ma ad oggi non hanno ancora affondato il colpo e valutano anche eventuali altre soluzioni. L'intenzione strategica è di bloccare colui che sarà poi il prescelto entro la prima decade di dicembre".