Cammaroto: "Allegri-Napoli, apertura totale: si ragiona su un contratto da 5,5 milioni più bonus"

Napoli - Emanuele Cammaroto scrive su NapoliMagazine in merito al prossimo allenatore del Napoli: "Allegri e' in pole position, e' il preferito di ADL. L'ex allenatore di Milan e Juve ha dato la sua disponibilità al suo approdo in una squadra che valuta pronta per vincere lo scudetto. C'è un'apertura totale ma il discorso e' ancora aperto, si tratta e su ragiona su un contratto da 5,5 milioni a stagione più bonus. Se dovesse arrivare Allegri non farebbe la fine di Ancelotti, come incautamente e con troppa superficialità sostengono in tanti. Tra Allegri e il Napoli e' rimasto il Real. Ad ora e' più Allegri che ha atteso il Real più di quanto il Real non stia inseguendo Allegri".