Camicioli: "Mancini, dimissioni incommentabili. Per la Nazionale il nome giusto è solo uno..."

Notizie Calcio Napoli – Il collega di Sky, Davide Camicioli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”:

"Spalletti ideale per il dopo Mancini? Sì. Le tempistiche di Mancini non le commento nemmeno, dimettersi con una PEC da Mikonos… Gli abbiamo perdonato un’eliminazione contro la Macedonia del Nord, ci ha riportato un europeo ma gli è stato perdonato qualcosa di molto brutto, se aveva preso questa decisione doveva dirlo prima, inoltre dovevamo vincere la Nations League e non l’abbiamo vinta.

Dalla Gazzetta dello Sport dicono che si è anche negato al telefono di Gravina. Aspettiamo. Il prossimo allenatore non si può sbagliare, Spalletti è la persona giusta al momento giusto. Non abbiamo grandi campioni, adesso le scelte soprattutto in attacco sono dubbiose, non abbiamo centravanti o fantasista. Ora siamo anche un po’ disamorati della nazionale. La Nazionale è una grande sfida, se si dovesse risolvere il problema clausola Spalletti sarebbe l’allenatore giusto. Conte sarebbe un ritorno ma anche lui sarebbe uno dei profili migliori. Certe chiamate vanno prese quando arrivano. In questo momento storico serve personalità, fossi un tifoso del Napoli sarei fiero di vedere alla guida dell'Italia l'uomo che riportato lo scudetto alla mia squadra. Vincere a Napoli significa aver fatto l’impossibile, l’aveva fatto solo Maradona prima di lui”.