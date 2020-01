Cambiasso: "Ammutinamento causa del disastro nel Napoli? No, il problema è il gioco da prima del ritiro! Champions uno stimolo"

Ultime notizie calcio Napoli - Esteban Cambiasso, ex calciatore ed opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport nel corso della trasmissione “Sky Calcio Club”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Non puoi aspettare la Champions League perché il campionato sta andando male. E’ vero che tutto è esploso con il ritiro e l’ammutinamento, ma la squadra è andata in ritiro per i risultati negativi. Il problema è il gioco sin da prima del ritiro. Quando va male ti va male: becchi la Fiorentina nel suo miglior momento, hai beccato partite difficili ed ora hai la Lazio in Coppa Italia e la Juventus domenica. La Champions League può essere uno stimolo per venire fuori da questo momento”.