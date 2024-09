Cambiaso, l'agente: "Sta diventando un calciatore importante anche in Nazionale. E' l'ideale per Thiago Motta"

Parola a Giovanni Bia, procuratore di vari calciatori di Serie A e non solo, sulle pagine di TuttoMercatoWeb.com. L'agente, in esclusiva per il nostro sito, ha parlato di alcuni dei suoi assistiti dopo l'ultimo mercato estivo, terminato lo scorso 30 agosto, a cominciare da Andrea Cambiaso, esterno che non si è mosso dalla Juventus, club nel quale sta lasciando il segno in questo inizio di stagione, dopo il rinnovo arrivato pochi mesi fa: "È partito molto molto bene, ha dimostrato per l'ennesima volta di che pasta è fatto e sta diventando un giocatore importante, anche in Nazionale e in Champions League. Siamo sulla strada giusta ma non avevamo dubbi, ha la testa sulle spalle e sa dove vuole arrivare. Speriamo che continui a crescere, può farlo"

Tra l'altro può giocare in entrambe le fasce.

"Sì, e lo abbiamo visto anche interpretare iul suolo di esterno d'attacco. È un giocatore completo ed è l'interprete ideale per Thiago Motta".