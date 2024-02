Ultime notizie UEFA Champions League - Il nuovo allenatore del Napoli Francesco Calzona ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani di Champions League con il Barcellona:

"Traorè? Oggi abbiamo fatto un allenamento tattico, conto su di lui ma non solo su di lui. Tutti dovranno darmi indicazioni per scegliere in futuro. Domani avremo fatto due allenamenti che saranno indicativi per me. Traorè non è al 100% ma conto su di lui, non so se lo utilizzerà dall’inizio”.