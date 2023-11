Calzona: "Pochi credevano in me. Hamsik? Fu lui a fare il mio nome alla Federazione slovacca"

Francesco Calzona, CT della Slovacchia, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

In tanti l’anno scorso non avevano fiducia in lei come ct. «Infatti sono grato alla Federazione slovacca. Non era scontato chiamarmi, anzi. Perché, di fatto, questa è stata la mia prima esperienza da “allenatore in prima”. Sono orgoglioso: il mio percorso con loro dura da un anno, il mio personale da 20. Aver lavorato con tre grandi tecnici è stata la migliore palestra che potessi fare».

Hamsik, un suo doppio ex, le ha fatto i complimenti? «Marek è stato fondamentale già prima che iniziasse questa bellissima storia. Ne è stato l’artefice: è stato lui, infatti, a fare il mio nome alla Federazione Slovacca. Poi sono stato felicissimo di sapere che la stessa Federazione abbia voluto inserirlo nello staff tecnico: una scelta che ho accolto con immenso piacere. Marek è un ragazzo di intelligenza raffinata».