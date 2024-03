Calzona, l'ex ds a CN24: "Mi colpì per un aspetto maniacale, gli ho mandato un messaggio dopo l'arrivo a Napoli! Potrebbe rimanere? Ad una condizione ci pensa"

Ultime notizie Napoli - Nario Cardini, ex direttore sportivo dell’Alessandria allenata da Maurizio Sarri e Francesco Calzona, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Il percorso di Calzona è legato strettamente a Sarri, sin dall’anno in cui li ho avuti all’Alessandria: Calzona mi colpì per la maniacalità del lavoro con cui curava la fase difensiva, con tutti i movimenti per arrivare alla perfezioni. Calzona è una persona che stimo tantissimo, è una persona seria, leale e corretta che nel tempo ha acquisito le capacità per fare l’allenatore in prima persona: l’ha dimostrato con la Slovacchia e al Napoli, dando tranquillità ad una squadra che ora gioca in maniera diversa e con giocatori molto più applicati. Francesco è una persona intelligente e preparata, trovargli difetti mi viene difficile se non impossibile. Ho un contatto molto sincero e leale con lui, da parte mia sa benissimo che ha la mia stima. Trovargli un difetto, dove potrei? L’ho sentito dopo il ritorno al Napoli? Gli ho mandato un messaggio, ne avrà ricevuti 4000 (ride, ndr). C’è un rapporto con lui, abbiamo lavorato un anno e mi sono accorto subito delle qualità che aveva. Già dal 2010-2011 Calzona dedicava tantissimo tempo alla fase difensiva, infondeva serenità a tutti. Un futuro a Napoli? Se gli venisse proposto un progetto di crescita senza obiettivi immediati di massimo livello, penso potrebbe anche optare per rimanere a Napoli. Nel suo staff ci sono due ex calciatori che portai all'Alessandria, Simone Bonomi e Gianluca Segarelli: mi rendo conto che le qualità umane che avevano li hanno portati a ricoprire ruoli molto importanti”