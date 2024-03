Calzona a Mediaset: "Quarti di Champions sono una possibilità concreta, voglio un Napoli aggressivo. Barça? Non è in crisi come qualcuno dice"

Il tecnico azzurro, Francesco Calzona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset alla vigilia di Barcellona-Napoli, gara valevole per il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Arrivati a questo punto le suqadre sono tutte forti. Il barcellona è terzo in classifica ad un punto dalla seconda, non è una squadra in crisi come si vuol far pensare. Noi veniamo qui per passare il turno, giocare la partita e fare felici i nostri tifosi. Voglio vedere una squadra aggressiva che deve provare a fare la partita perché ha le caratteristiche. Bisogna limare qualche errore commesso in questo periodo , dobbiamo cercare di tenere il più lontano possibile dalla nostra porta il barcellona perché sono una squadra molto pericolosa.

Il Napoli non ha nelle corde il fatto di difendersi bassa. Devo sfruttare le caratteristiche di questa squadra. Lo scorso anno hanno sempre fatto la gara, questa è la mia mentalità. Dobbiamo tenere l'avversario più lontano dalla porta come fatto nel secondo tempo del match d'andata.

Fase difensiva? Dobbiamo migliorare tanto, non è una questione di reparto ma di squadra. Dobbiamo migliorare i movimenti, le pressioni. Dispiace aver subito sempre gol in queste gare, venerdì si è subito gol in una situazione che conoscevamo. Giocare a Barcellona è sempre difficile, anche non al Camp Nou come in questo caso. Il loro stadio è importante, ma i nostri calciatori sono abituati a giocare davanti ad un pubblico importante.

Calci di rigore? Li abbiamo provati come sempre. Questa settimana l'abbiamo fatto con un occhio di riguardo, speriamo però di non arrivarci stasera perché vorrà dire che avremo fatto bene prima.

Quarti di finale? Non è un sogno, ma una possibilità concreta. Questa squadra viene da un percorso importante dello scorso anno. Stiamo ritrovando le sensazioni buone. E' chiaro che il Napoli deve andare in tutti gli stadi per vincere e fare la partita".