Calzona a Sky: "Mancate le preventive, dobbiamo avere più coraggio! Rigore netto, credo alla rimonta Champions. Sul mio futuro..."

Notizie Napoli calcio. Francesco Calzona è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post-partita di Barcellona-Napoli 3-1, ritorno degli ottavi di finale di Champions League:

Rammarico più grande? E’ che abbiamo concesso troppo al Barcellona, per demerito nostro perché siamo entrati male in campo e con queste squadre non te lo puoi permettere di essere così largo e non fare le preventive.

In generale è stata una gara a fasi alterne, in alcuni momenti abbiamo anche rischiato di pareggiarla. Poi qualcuno non era nelle migliori condizioni, ma quando perdi vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Dispiace perché sapevamo di non dover concedere così tanto, sbagliando troppi appoggi e passaggi facili. E’ così che abbiamo perso la partita”.

Rigore? L’ho rivisto e mi sembrava rigore netto. Non capisco perché a questi livelli il Var non si prenda del tempo per prendere una decisione. Dispiace perché poteva cambiare le sorti di questa partita”.

Subire i contropiede del Barcellona? Si il centrocampo non filtrava abbastanza, ma di solito quando hai la palla parlo di fase difensiva preventiva. Oggi non lo abbiamo fatto, eravamo dispersi per il campo ed è una cosa che non mi piace. Ci è mancata la riaggressione, perché quando perdevamo palla loro ripartivano in campo aperto. Su questo aspetto bisogna lavorare tanto e farlo nel minor tempo possibile”.

Avere più coraggio nel recupero alto? E’ chiaro che quando esce Lobotka in pressione dobbiamo tenere le mezzali in copertura. Invece sul primo gol erano altissime ed è un movimento sbagliato, ancora più della linea troppo bassa. Se il play è in pressioni le mezzali non possono essere sopra la palla”.

Troppi passaggi all’indietro e poca verticalità ? Questo è vero, non rischiamo il passaggio e su questo sto battendo dall’inizio. Cerchiamo sempre il passaggio più sicuro, invece dobbiamo azzardare di più senza avere la paura di sbagliare. Ci stiamo lavorando, alle volte lo facciamo ma troppo poco. Dobbiamo saper rischiare di più, i fuorigioco di Osimhen non sono sempre colpa sua perché spesso arrivava tardi il pallone”.

Restare a Napoli? Noi abbiamo il campionato e ci sono tante partite, dobbiamo cullare il sogno di riagganciare la squadre davanti. E’ difficile, ma la matematica non ci condanna e dobbiamo provarci. Il mio futuro è l’ultimo dei miei pensieri, ora guardo solo al campo e a migliorare i ragazzi”.