Calzona a Mediaset: "Voglio questo spirito dalla squadra e da chi entra, andremo a Barcellona per passare il turno"

Champions League - Dopo Napoli-Barcellona ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity+ l'allenatore Francesco Calzona:

"Voglio questo spirito da parte della mia squadra che possa lottare fino al 95. E' importante avere gente fuori che vuole dare una mano per conquistarsi il posto da titolare, è questo quello che ho visto oggi dai ragazzi subentrati. Da migliorare c'è tantissimo, in due giorni porti poche cose però i ragazzi mi hanno dato un segnale importante come la reazione e sono soddisfatto. Negli ultimi 20 metri abbiamo bisogno dei centrocampisti che vadano ad attaccarte certe zone, c'è il problema del gol e dobbiamo risolverlo. Il Napoli deve andare a Barcellona a cercare la qualificazione. Siamo il Napoli, con i nostri problemi, ma dobbiamo migliorare queste settimane per andare a lottare per prenderci il passaggio del turno. Ho visto De Laurentiis solo di sfuggita".