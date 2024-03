Calzona a Mediaset: "Rigore netto su Osimhen, peccato per l'occasione di Lindstrom. Servono certezze e non possiamo cambiare modulo"

Francesco Calzona è intervenuto a Mediaset Infinity+ nel post partita di Barcellona-Napoli:

"E' chiaro che c'è delusione perché siamo venuti a Barcellona per vincere e non ci siamo riusciti. Siamo partiti malissimo concedendo ripartenze, perdendo palloni e prendendo due reti. All'andata era difficile organizzare qualcosa, ero arrivato da un giorno. Oggi abbiamo concesso tantissimo nonostante sapevamo la forza del Barcellona. Sotto 2-0 però la partita è stata difficile da recuperare. Ho tolto Politano perché era stanco e fuori avevo giocatori importanti e gente fresca che poteva darmi qualcosa in più. Matteo ha fatto una buona partita anche stasera.

Parlo sempre di fase difensiva preventiva quando sei in possesso e non l'abbiamo fatto assolutamente bene. La scusante è che abbiamo avuto troppo poco tempo per lavoare sotto questo aspetto. Abbiamo concesso delle ripartenze importanti. Vedendo le immagini mi sembra calcio di rigore, non capisco come il Var a questi livelli non sia intervenuto in una situazione del genere. A me sembra rigore, ma abbiamo avuto anche l'occasione di pareggiare con Lindstrom, ma nel finale cambiando modulo abbiamo perso le distanze e ho provato a mettere dentro qualche attaccante in più. Questa squadra però ha bisogno di certezze e non possiamo permetterci cambi modulo. Rivedendo l'immagine però sembra rigore netto".