Calzona a Dazn: "Speranze Champions minime! Siamo fragili e ci squagliamo in fase difensiva, oggi creato nella confusione"

Notizie Napoli calcio. Francesco Calzona è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Atalanta 0-3:

“Ci sono i meriti di una squadra forte come l’Atalanta, ma anche i demeriti nostri. Alle volte ci squagliamo e siamo fragili quando siamo in fase di non possesso, perché poi creiamo abbastanza in attacco anche se con confusione. Siamo fragili e dobbiamo trovare solidità difensiva, perché così non va bene”.

Sulla classifica: “La Champions è distante e le possibilità si sono assottigliate, ma dobbiamo guardare avanti e vincer Ele partite. Dobbiamo migliorare, la matematica non ci condanna ma le possibilità sono veramente minime”.

I movimenti degli attaccanti in fase di non possesso? Non è un problema di linea di difensiva, ma di squadra. Se arrivi tardi in pressione poi la linea di centrocampo è lontana, l’input di difendere in avanti lo danno gli attaccanti. Oggi lo abbiamo fatto male, la fase difensiva non si può fare di fantasia e deve essere organizzata. Oggi lo abbiamo fatto davvero poco”.

Differenze con l’anno scorso? Quest’anno le vicissitudini le conosciamo tutti, tre allenatori cambiati ed addii importanti. I nuovi non hanno trovato un ambiente ideali e non sono stati aiutati, arrivano da campionati esteri e gli serviva una situazione più lineare. Hanno inciso poco ed hanno avuto problemi, purtroppo sono quelle annate che nascono così e ci possiamo fare poco”.

Raspadori al posto di Kvaratskhelia? Si allena bene e mi da garanzie, poi magari può sbagliare la partita. Non credo che chi sia entrato ha fatto meglio, Raspadori mi da garanzie anche se vorrebbe giocare più centrale. Lui si adatta bene, anche se si sente una prima punta e me l’ha detto. Si trova bene a giocare da attaccante centrale, ma non è questo il problema. Abbiamo Osimhen ed è normale che giochi lui visto il livello, se giochi a due a centrocampo poi sacrifichi Lobotka se vuoi il trequartista. Si cerca in questo momento di dare più solidità, difendendo a cinque e mezzo per fare meno fatica, sacrificando qualcuno come Simeone che invece potrebbe meritare più spazio”.

Su Simeone: “Giovanni è entrato molto bene e sono contento, quando cambi modulo perdi le distanze e diventi vulnerabile. Questa squadra non è pronta a cambiare modulo, abbiamo creato qualcosa ma nella confusione”.