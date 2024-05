Calzona a Dazn: "Non so che sarà di Di Lorenzo ma è un ragazzo fantastico, rifarei altre 1000 volte la scelta Napoli"

Napoli - Le parole di Francesco Calzona a Dazn dopo Napoli-Lecce:

"E' l'annata. E' stata una partita sulla falsa riga delle altre, purtroppo mi dispiace ma non voglio essere ripetitivo. L'unica cosa che posso dire è che mi dispiace dei tifosi. I tifosi hanno fatto una protesta civilissima, non c'è niente da dire perché ci hanno aiutato fino all'ultimo nonostante le prestazioni non erano di livello. I ragazzi sono molto dispiaciuti per come è andata la stagione e la partita di oggi.

Di Lorenzo è un ragazzo fantastico, un professionista serio e un grandissimo giocatore. Abbiamo avuto un ottimo rapporto, è stato capitano nello spogliatoio e per lui posso solo avere bellissime parole. Quello che sarà non lo so, sono felice di aver avuto un campione come lui. E' sempre sceso in campo per dare il 100%, è dispiaciuto dell'annata.

Osimhen? Si può parlare di tantissimi giocatori che hanno dato tutto, lo stesso Lobotka o anche chi ha giocato meno come Simeone che è un ragazzo serio che si allena sempre a 2000. La stagione è stata tutta negativa, ma dal punto di vista dell'impegno non posso dire nulla a nessuno.

La prima cosa che si guarda sono i risultati, io ho dato tutto e la squadra ha provato a seguirmi. Nessuno hai mai sgarrato, tutti mi hanno portato rispetto e io porto rispetto a tutti. Lascio solo professionalità in questa avventura. Mi sono state riferite tantissime cose e di questo mi dispiace, qualcuno ha detto che non alleno la squadra. I gossipari per mantenersi lo stipendio hanno bisogno di gente che clicca, nella mia avventura ci sono stati solo normali confronti e niente di che.

Sapevo già che il 26 tornavo alla Nazionale slovacca a prescindere dai risultati, mi hanno concesso di fare questa avventura e lo rifarei 100mila volte per il Napoli. Da domani penserò alla Slovacchia e all'Europeo".