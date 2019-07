Callejon: "Sono ancora importante per il Napoli, darò il 100% fino all'ultimo giorno a società e città! Siamo in continua crescita, ci manca pochissimo"

José Maria Callejon, calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'acquisto di Kostas Manolas e non solo: "Kostas è un grandissimo difensore, con Koulibaly al suo fianco formerà una coppia bellissima, siamo contenti di averlo qui con noi. Dal primo giorno che sono arrivato a Napoli mi sono sentito a casa e fino all'ultimo giorno che sarò qui darò il 100% per la società, per i compagni e per la città. Mi sento ancora importante per questo progetto. Da anni il Napoli sta crescendo, adesso ci manca pochissimo. Dobbiamo restare concentrati su questo ritiro".