Callejon: "Il 4-2-3-1 ci piace, abbiamo tante varianti tattiche. Vogliamo vincere, il traguardo è vicino"

Josè Maria Callejon, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“In questo periodo è più importante la prestazione. Sulle palle inattive stiamo migliorando, in campionato capita di non fare gol e calci d’angolo e punizioni sono molto importante. Bisogna lavorare anche in questa direzione.

Vogliamo vincere, al 100%. Diamo tutto in campo per arrivare al massimo traguardo, lavoriamo benissimo da otto anni. Siamo arrivati a grande livello anche in Europa, manca davvero poco per quel traguardo.

4-2-3-1? È bello, abbiamo tante idee di calcio e molte varianti di moduli. Ci vogliono tante idee durante una stagione, noi cerchiamo di applicarle al meglio”.