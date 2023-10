Callejon: "Il Napoli non volle prolungarmi contratto di 2 mesi: giocai gratis! Mi sarei aspettato di più dal club dopo non aver saltato mai una gara in 7 anni"

Josè Maria Callejon è il doppio ex della sfida tra Napoli e Real Madrid. L'ex numero 7 azzurro ha rilasciato una lunga intervista alla testata giornalistica spagnola Relevo. Di seguito i passaggi più importanti evidenziati dalla redazione di CalcioNapoli24.

Ecco cosa ha dichiarato Josè Maria Callejon su De Laurentiis:

"Nella mia settima stagione al Napoli, mi hanno offerto il rinnovo a gennaio, poco prima che iniziasse la pandemia. Ho detto no alla prima proposta di De Laurentiis perché sentivo che forse il mio tempo lì era già finito e stavo pensando di tornare in Spagna. Inoltre non mi è piaciuta troppo la proposta perché mi aspettavo di più dal club. Dopo tutto, sono stato lì sette anni, ho giocato 350 partite, cioè una media di 50 a stagione. Non ne ho perso uno per infortunio, e solo uno a causa di una squalifica. Mi aspettavo uno sforzo del club che invece non è arrivato.

Quella stagione è stata prolungata di due mesi e ho giocato gratuitamente a luglio e agosto, il mio contratto è terminato il 30 giugno. Ho chiesto loro una sorta di prolungamento di due mesi e hanno letteralmente risposto che potevo tornare a casa il 30. Non avevo intenzione di lasciare i tifosi e i miei compagni bloccati, perdendo diverse partite di campionato e Champions League, tra cui contro il Barça al Camp Nou. Mi sarebbe piaciuto concludere in modo diverso".