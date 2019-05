Jose Maria Callejon è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla fine del primo tempo tra Napoli ed Inter. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Dobbiamo continuare a giocare come stiamo facendo e con verticalizzazioni in avanti per fare il secondo gol. Loro sono una bella squadra, giocano bene e creano pericoli".