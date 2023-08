Calemme: "Veiga vicino e Koopmeiners difficile, su Zielinski..."

Notizie Calcio Napoli – Il collega Mirko Calemme è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”:

“Veiga? Il giocatore scalpita, l’entourage sta lavorando per finalizzare il tutto. Si sta lavorando sui bonus e sugli ultimi dettagli, il Celta ha accettato di chiudere sotto i 40 milioni perché, se poi il Napoli avesse chiuso il 31 agosto pagando la clausola gli spagnoli non avrebbero avuto tempo di reinvestire la cifra. Da Vigo danno l’affare per fatto, c’è da capire la situazione Zielinski anche se l’operazione non sarebbe legata al futuro del polacco.

Il fatto che Veiga voglia il Napoli è una certezza, il grande obiettivo del Napoli è sempre stato Koopmeiners, ci è stato riferito di un altro tentativo ma arrivano segnali negativi malgrado la voglia del calciatore di vestire la maglia azzurra. Situazione Zielinski assurda, ogni giorno sembrano cambiare le cose ma questo è quello che accade quando un giocatore non è completamente sicuro di lasciare un club, le cifre arabe sono importanti ma lui resterebbe volentieri”.