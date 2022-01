Calemme: "Difficile far rinnovare Fabian Ruiz, ma ha declinato offerta dalla Premier"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Mirko Calemme, giornalista:



"Fabian Ruiz? Sappiamo che il Napoli vuole tagliare gli ingaggi, lui con l'età che ha, il rendimento e le squadre che lo seguono mi sembra difficile farlo rinnovare. Anche il Newcastle gli offre un bel po' di soldi ma Fabian Ruiz l'ha declinata perché vuole concludere la stagione a Napoli e perché sa che tanti top club lo seguono e che a giugno dovrà solo scegliere. Perdere Fabian Ruiz a zero sarebbe drammatico. Il Newcastle si è interessato anche a Osimhen ma il Napoli ha sparato altissimo. Rodrygo erede di Insigne? Costa tanto. In realtà doveva essere Alvarez ma l'ha preso il City. Isco? Sarebbe alla portata del Napoli in teoria ma c'è il tetto di massimo 3,5 milioni per gli ingaggi. Un tale giocatore recuperato fisicamente farebbe la differenza".