Mirko Calemme, giornalista di As, sul suo profilo di X ha scritto le ultime sul futuro di Antonio Conte:

"A scanso di equivoci: non ho detto che #Conte rifiuterebbe un'eventuale chiamata dal #Milan. Anzi, è uno dei nomi caldi nel caso del (sempre più probabile) addio di #Pioli. Mi risulta che il salentino attenda una chiamata in particolare dalla Premier, ma è aperto anche al ritorno in Serie A. E il #Napoli che ci prova da ottobre..."