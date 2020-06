Calciopoli, Chiellini tuona: "Ho vinto sul campo lo scudetto del 2006"

Nella sua autobiografia, “Io, Giorgio”, Giorgio Chiellini parla anche del primo scudetto vinto con Antonio Conte, nel 2012, sul campo neutro di Trieste.

“Ci toccava andare a giocare contro il Cagliari a Trieste tifando l’Inter, perché a Milano c’era il derby, pensate un po’ come eravamo ridotti…”.

Il capitano bianconero ricorda:

“Vennero mio fratello, mia mamma, mio suocero, cinque ore di macchina da Livorno. Ricordo la tensione la domenica, dopo la merenda delle 17. Poteva succedere di tutto. Se avessimo pareggiato e il Milan avesse vinto. Ma dopo 6 minuti eravamo già in vantaggio, e l’Inter ne fece 4 al Milan. Sul nostro 2-0, autogol di Canini, ci concentrammo sul risultato del derby milanese e a un certo punto capimmo che era fatta”.

Il capitano della Juve parla anche di Calciopoli:

“Quello di Trieste non è stato il mio primo scudetto. Sul campo in realtà lo avevo già vinto nel 2006. Ero giovane, avevo messo insieme 23 presenze in partite vere, quelle importanti”.