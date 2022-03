Tameze al Napoli: il presidente Setti svela tutto a microfoni spenti

Retroscena di calciomercato sul trasferimento di Tameze dell'Hellas Verona al Napoli. Sul centrocampista del club veneto c'è anche la società di De Laurentiis e il presidente Setti del Verona a raccontare tutto.

Calciomercato: Tameze al Napoli, il retroscena di Setti

Valter De Maggio svela le parole a microfoni spenti del presidente dell'Hellas Verona Setti su Tameze al Napoli. Il direttore De Maggio parla in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “E’ ancora presto, c’è l’interesse di molti club tra cui anche il Napoli. Si parlerà tra maggio e giugno, ma su Tameze non c’è soltanto il Napoli, anche altri club".

