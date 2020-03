Ugolini: "C'è il rischio che Milik possa andar via in estate. Critica la situazione Callejon, Giuntoli avrà un gran da fare"

Calciomercato Napoli - Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso dell'edizione pomeridiana di Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"La volontà di Mertens era quella dui restare, ieri è stato trovato un punto d'incontro con De Laurentiis. I due hanno pranzato insieme, il patron ha avanzato la sua proposta incrementando il bonus alla firma. Sembra veramente ad un passo la firma che legherà Dries Mertens per i prossimi due anni al Napoli. Ora Mertens potrà mettere a fuoco tutti gli altri record, oltre che superare Hamsik. E' una notizia importante per il Napoli, per lui e per Gennaro Gattuso. E' un bel segnale che si dà a tutto l'ambiente. Il belga sarà del match contro l'Inter, ha smaltito la botta rimediata contro il Barcellona".