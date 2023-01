Ounahi-Napoli, il pres. Chabane dell'Angers: "Non si può bloccare un giocatore che vuole andar via, per noi ideale venderlo e tenerlo fino a giugno"

Notizie di calciomercato che riguardano il possibile trasferimento in Serie A di Ounahi, calciatore marocchino che si è messo in mostra al Mondiale in Qatar con grandi prestazioni, tanto da attirare l'interesse del Napoli per il futuro. Ora arrivano le parole del presidente del suo attuale club.

Calciomercato: Ounahi-Napoli, le parole di Said Chabane

Calciomercato Napoli - Tanti i club che si sono interessati a Ounahi dopo il Mondiale, anche se il Napoli aveva già un accordo per circa 10 milioni prima della Coppa del Mondo in Qatar. Nei giorni scorsi sono arrivate le parole del presidente dell'Angers, club di Ounahi, sul futuro del giocatore che piace tanto al Napoli. Queste le parole di Said Chabane sul trasferimento:

«Ci stiamo preparando per tutto. Abbiamo già avuto incontri con l’allenatore e il ds per considerare tutti gli scenari possibili.

Non puoi mai bloccare un giocatore che vuole andarsene. Si sono inseriti anche due club francesi su di lui. Per noi sarebbe ideale venderlo subito e trattenerlo fino a fine stagione».