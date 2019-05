Calciomercato, Napoli pronto a rinnovare il contratto di Mertens: cifre e dettagli. Il papà: "Dries vuole restare un altro anno"

Calciomercato Napoli. E' dietro ad Hamsik e Maradona nella storia azzurra, ma è la stella più brillante del presente del Napoli in attacco. Dries Mertens chiude la stagione da protagonista ed è la certezza anche per il futuro della squadra di Ancelotti. Con il gol di ieri all'Inter ha raggiunto Attila Sallustro nella classifica dei marcatori all-time azzurri, salendo a quota 108 gol, dietro ai 123 del recordman Hamsik e ai 115 di Diego. Il suo sorriso raggiante dopo il gol sottolinea ancora una volta l'amore di Mertens per Napoli.

Calciomercato, Mertens vicino al rinnovo

Dries ha un contratto fino al 2020, ma il club è pronto a rinnovarglielo almeno fino al '22, mantenendo l'ingaggio di circa 4,5 milioni di euro netti a stagione. Il 32nne di Lovanio aveva accarezzato l'idea di andare a chiudere la carriera negli Usa o in Cina ma ora sembra pronto a rimanere a Napoli: "Sicuramente Dries vuole restare un altro anno a Napoli - afferma il padre Herman -. Potrebbe rimanere per due anni ma non so se firmerà un nuovo contratto, posso però dire che è felice di restare". Lo riporta l'Ansa.