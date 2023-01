Il Roma, Scotto: "Offerte per Zerbin e Gaetano, tutta la verità sul caso Contini-Sirigu"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Contini tornerà a Napoli, non c’è stato nessun ripensamento ed è felice di tornare in azzurro. Lui spera di essere il dodicesimo e magari giocare in Coppa Italia, ma dipenderà da Sirigu che sta riflettendo. L’ex Nazionale ha una clausola nel contratto che gli permetterebbe di liberarsi subito ed è seguito da Reggina e Cagliari. Se Sirigu darà garanzie fisiche allora potrebbe anche partire, al contrario resterà in azzurro.

Su Gaetano: "La sua volontà è quella di restare in azzurro e magari sperare di coronare il sogno tricolore. Gaetano, al pari di Zanoli e Zerbin, ha però tante richieste su tutte la Cremonese a cui è legato. Mi risulta che Gaetano non abbia detto di 'no' ma ha lasciato la scelta al Napoli. Molto magari dipenderà dall'eventuale partenza di Demme. Su Zerbin, invece, ci sono Verona e Bologna ma l'esterno ha preferito di declinare".