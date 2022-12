Accostato al Napoli, Karlsson esce allo scoperto: "Futuro? Sto pensando solo ad una cosa"

Notizie Napoli calcio. Jesper Karlsson è uno dei tanti nomi accostati al Napoli per il futuro. L'attaccante classe 1998, in forza all' AZ Alkmaar è seguito da diverse squadre italiane per la prossima finestra di mercato, tra cui appunto il club di De Laurentiis interessato a esterni giovani come lui per poter sostituire l'eventuale partenza di Hirving Lozano.

Karlsson-Napoli, le parole dell'attaccante

Ecco le parole dello stesso Karlsson ai media olandesi:

«Ora mi concentro solo sull'Az Alkmaar, sull'allenamento e sulle partite che ci saranno nelle prossime settimane. Mi mancava poter pensare solo al campo. Non sto pensando a un trasferimento o al mercato in questo momento. Voglio solo tornare a giocare a calcio con continuità».