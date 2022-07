Calciomercato Napoli, Giuntoli su Dybala: "Ecco la verità" | VIDEO

Calciomercato Napoli - Conferenza stampa di chiusura del ritiro a Dimaro 2022, con le dichiarazioni di Cristiano Giuntoli. Non ci sarà Luciano Spalletti quindi a rispondere alle domande dei giornalisti: al suo posto, ci sarà il direttore sportivo della SSC Napoli, Cristiano Giuntoli in diretta su CalcioNapoli24.

Per seguire la diretta video dall'app per Iphone, clicca qui e guardala dal nostro canale Youtube.

Ecco un estratto dalla conferenza stampa integrale di Cristiano Giuntoli su Dybala:

"Dybala? Intanto l'altra volta che ero qua, 10 giorni fa, vi ho parlato di opportunità. Col passare del tempo pensavamo fosse un'opportunità, ci abbiamo parlato. Non direttamente con lui ma coi suoi agenti, abbiamo capito che non è un'opportunità per noi e noi probabilmente non siamo un'opportunità per lui".