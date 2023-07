Garcia annuncia: "Kim non sarà più con noi"

Calcio Napoli - Rudi Garcia in conferenza stampa annuncia l'addio di Kim che è dunque un nuovo calciatore del Bayern Monaco:

"Mi piace l'ambizione del presidente. Vorrei tenere tutti i giocatori anche se sappiamo che Kim non sarà più con noi. Ci sono alcuni profili che si possono aggiungere alla rosa per aiutarci su alcuni parametri.

Un allenatore vuole sempre la sua rosa al completo prima possibile, ma questo è utopia: non succede quasi mai! Quindi abbiamo tutto il tempo di trovare il difensore centrale idoneo. Ovviamente, nel club ci lavorano da un bel po' già e abbiamo delle possibilità. Dobbiamo anche essere il più sicuri possibili, anche se nel mercato non c'è per nessuna squadra il 100% di successo. Poi valutiamo, parliamo e c'è l'aspetto economico. Non c'è fretta, ne abbiamo tre e cerchiamo un difensore centrale che possa sostituire Kim nel migliore dei modi".