Sky, Ugolini: "Diallo in vantaggio su Kim, la terza opzione non è Lindelof. Su Deulofeu..."

Calciomercato Napoli. Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Sostituire Koulibaly nel breve è impossibile in tutti i sensi, tecnicamente e di leadership. Andrà preso un giocatore che in poco tempo possa inserirsi e divenire importante, i nomi in pole sono quelli di Kim del Fenerbahce, vicino però al Rennes, e di Diallo del Psg che oggi è avanti. Lindelof non trova conferme, mentre resta viva anche l'ipotesi Acerbi".

Su Deulofeu: "Sarebbe un ottimo innesto, è un giocatore importante che ha fatto benissimo nell'ultima stagione. Per caratteristiche tecniche non avrebbe problemi ad integrarsi negli schemi di Spalletti".