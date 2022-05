Calciomercato Napoli - Intervenuto Radio Marte, l'esperto di calciomercato di Sky Sport Luca Marchetti parla del futuro del Napoli

" Demme, Ounas e Petagna andranno via solo con le giuste offerte. Su questi giocatori il Napoli ha fatto un grande investimento e non li svenderà, per di più non sono giocatori che hanno fallito una stagione. Ounas, inoltre, piace molto a Spalletti. I giocatori centrali andranno via solo alle giuste cifre, il Napoli non smantellerà la squadra".