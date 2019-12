De Laurentiis: "Ibrahimovic? Ci abbiamo pensato con Ancelotti, ora ho altre priorità. Mertens? Ha un contratto con cui puoi andare da tutte le parti tranne che in Italia e su Insigne..."

Ultime calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis è stato ospite dell'AC Milan in occasione della festa per i 120 anni del club rossonero. Il presidente del Napoli non ha evitato di parlare alla stampa e si è concesso ai microfoni di Sportitalia, rilasciando dichiarazioni importanti anche in tema di calciomercato.

Ecco le dichiarazioni del presidente De Laurentiis alla festa. ADL confessa l'interesse del Napoli per Ibra, ma lo definisce ormai superato.

De Laurentiis su Gattuso

Sintonia totale con Gattuso, grande lavoratore. Ha fatto bene al Milan. Un profilo giusto come lo era Carlo, persona straordinaria. Al Napoli sono sempre stato molto fortunato con allenatore uomini. Adesso bisogna avere molta pazienza, nervi saldi e freddezza. Lo dico soprattutto ai tifosi. Vogliono vincere a tutti i costi, ma il calcio è cambiato, è diventato complesso. Noi eravamo riconosciuti in tutta Europa col 4-3-3 Sarriano, e Gattuso ha fatto bene con questo modulo al Milan. Adesso occorre pazienza. C'è qualcuno che si ricorda quale era quel modulo lì e chi ora deve assimilarlo. C'è un lavoro che va fatto e va imparato. Gattuso è uno che in campo allena e ci sta. Mi auguro che i calciatori lo seguano e sappiano che devono seguirlo".

De Laurentiis su Ancelotti

"Ad Ancelotti posso solo augurare tutto il bene del mondo. Persona straordinaria e grande amico. Si aspettava di più dai calciatori? I conti li voglio fare alla fine. I bilanci si fanno a fine anno, è lì che riuscirò a capire cosa avremmo sbagliato e chi lo avrà fatto. Tireremo una linea definitiva".

De Laurentiis su Mertens-Inter

Un interesse dell'Inter per Mertens? Ha un contratto con cui puoi andare da tutte le parti tranne che in Italia. È chiaro così?. Attaccante? La prima punta l'abbiamo nel falso nueve Mertens. Non abbiamo bisogno di altri attaccanti”.

De Laurentiis su Ibrahimovic

“Zlatan è persona straordinaria, con forte personalità. L'ho conosciuto in passato. Abbiamo pensato a Zlatan Ibrahimovic quando c'era Ancelotti, avrebbe ricoperto un certo tipo di ruolo. Ora prima di pensare a lui ho altre priorità: rimettere in sesto una squadra che deve giocare in un modo diverso con una linea molto alta e una difesa che non deve concedere quello che abbiamo concesso contro il Parma. Dobbiamo pensare prima a cosa abbiamo in casa e poi a rinforzare il centrocampo. Quello che c'è di acquistabile lo vedremo, il mercato di gennaio è riparatore ma chi ha buoni calciatori se li tiene. Giuntoli è capace e il centro scouting è importante. Stiamo lavorando, peccato che tutto il lavoro, anche se noi siamo sempre operativi, fatto per Ancelotti va cancellato e dobbiamo ripartire con quello per Gattuso. Si è ricominciato da zero ma l'entusiasmo non manca. Senza entusiasmo non mi divertirei più e non farei più questo lavoro".

De Lauentiis su Insigne

"Non è facile, i calciatori sono uomini e sportivi. Non si riparte come un computer. Anche Insigne ha bisogno si allenarsi, ritrovarsi nella forza del calciatore straordinario che è. Noi giochiamo da squadra ed è la squadra che deve ritrovarsi. Solo così risaliremo la china in maniera rapida. Il Napoli è una compagine di grande attori con grande virtù: saper giocare a calcio".

De Laurentiis su Callejon

"Tutti possono restare o partire. Non servono domande stupide sulla sua partenza".