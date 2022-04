Calciomercato Napoli, CorSport - Ecco cos'ha chiesto Spalletti a De Laurentiis nel summit

Calciomercato Napoli - Se Dries Mertens va verso il rinnovo, cosa si saranno detti nel summit fra Spalletti e De Laurentiis? Quali sono gli obiettivi di mercato per il prossimo anno?

Tanti dubbi su quel che sarà il prossimo calciomercato del Napoli. A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” ne ha parlato Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport:

"L’incontro tra Spalletti e De Laurentiis? Il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto per cui non credo si possa parlare di ribaltoni, lo escluderei. Spalletti è un allenatore molto ambizioso e al di là delle singole partite in cui tutti possono sbagliare, credo sia all’altezza di coronare la sua carriera con lo scudetto. Il Napoli ha una rosa ampia e di qualità e immagino che Spalletti chieda al presidente di uniformare il mercato anche a quelle che sono le sue idee. Il discorso su Zanoli che fece all’università ad esempio, è stato un chiaro segnale perché disse che se si voleva vincere bisognava affidarsi a giocatori di esperienza e immagino che sia proprio questa la richiesta del tecnico.