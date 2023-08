Chiariello: "Svegliatevi gente, mercato Napoli almeno da 7! Se poi arriva la ciliegina sulla torta..."

Il collega di Canale 21, Umberto Chiariello, ha scritto un lungo post su Twitter sul calciomercato Napoli.

Calciomercato Napoli voto Umberto Chiariello

Campagna acquisti Napoli 2023-24, il voto di Chiariello

CONTRO LA STORIA

PER FARE LA STORIA

Lo ripeterò come un MANTRA

Siamo i primi dell’altra Italia dai tempi del Grande Torino, 1949 (fanno 75 anni nel 2024!) che possono bissare lo scudetto.

Sono impazzito? Con che faccia dico questa eresia, dopo questo mercato deludente secondo i più?

Perché la gran parte di voi ha dimenticato le parole di Garcia alla prima conferenza stampa di Dimaro.

Rudi disse:

“Abbiamo ambizione. Kim andrà via.

VORREI TENERE TUTTI GLI ALTRI”.

Oviamente esclusi anche Nodmbele e Bereszy?ski che erano già andati via.

TRE SOLI BUCHI DA COPRIRE.

Forse 4 se esce Demme (ma c’è Gaetano che ha solo bisogno di dimostrare il suo valore: due anni fa alla Cremonese valeva Fagioli, oggi titolare alla Juventus).

Ebbene, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, De Laurentiis è riuscito a CONFERMARLI TUTTI, coprendo i tre buchi, non prima di essersi ripreso Gollini:

- ha inserito il rientrante Zanoli per Bereszy?ski;

- ha comprato Cajuste per Nodmbele (lo svedese non potrà fare peggio per il solo fatto che Ndombele non ha dato nulla e non si è rivelato l’alternativa ad Anguissa come doveva essere, almeno l’ex Stade Reims ha la fisicità necessaria);

- ha pescato a sorpresa dal Brasile Natan per Kim e qui sono LEGITTIMI I DUBBI (altra cosa le stroncature preventive inaccettabili perché non si boccia un giocatore se non dopo averlo visto giocare un ciclo di partite).

Ora, se è vero che in entrata si è fatto POCO (capisco la DELUSIONE), si sottovaluta la GRANDEZZA DI AVERLI ANCORA TUTTI QUI I NOSTRI CAMPIONI, come voleva l’AMBIZIOSO Garcia.

E non era AFFATTO SEMPLICE E SCONTATO. ANZI.

Altro che mercato da 3 o da 4.

Si parte minimo da 7 (10 per le conferme e 4 per gli acquisti, media 7).

Se poi arriva la ciliegina sulla torta, il voto diventa 8.

Svegliatevi gente!

Victor, Kvara, Piotr etc. sono ancora qui con noi!

E ce li abbiamo solo noi!