Calciomercato Napoli, Bargiggia: "Due opzioni per Fabian, può anche rinnovare!"

Calciomercato SSC Napoli - Quale sarà il futuro di Fabian Ruiz? Il centrocampista spagnolo, che spera in una chiamata da una big della Liga, è in scadenza fra un anno. Quest'estate quindi o sarà rinnovo con De Laurentiis o arriverà la cessione.

A “Senza Filtri”, programma in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), è intervenuto Paolo Bargiggia parlando anche del futuro di Fabian Ruiz:

"È arrivato il momento di rivoluzionare il modo di fare il calcio: Pioli è stato bravissimo, in un calcio vecchio sta rendendo vincente il Milan dei giovani. Ibra è sullo sfondo, certo, ma in generale i rossoneri meritano la vittoria perché la squadra non ha mai speculato. Inter? Nel matchball scudetto a Bologna le è sicuramente mancato qualcosa in maniera inaspettata. Pogba alla Juve? Allegri non stravede per Pogba perché lo considera incostante, preferirebbe Paredes, ma occhio anche a Di Maria e Raspadori. Mercato in uscita Napoli? C’è la disponibilità da parte del Napoli nel mandare via Fabian Ruiz se arriverà l’offerta giusta, ma c’è anche la possibilità del rinnovo per lo spagnolo. Una terza opzione invece non la vedo. In generale da ADL mi aspetto davvero un passo in avanti: degli investimenti portati avanti anche senza particolari plusvalenze".