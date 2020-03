Cm.com, Longo a CN24: "Per Callejon c'è l'ipotesi ritorno in Spagna, ma con il Napoli non è ancora chiusa: le ultime"

Ultime calcio Napoli - Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Decreto? Il buonsenso ha vinto, non sono per l'allarmismo ma non si deve sottovalutare nulla. Zhang poteva utilizzare dei termini diversi ma ci sono punti che mi trovano d'accordo La Lazio è quella che più è avvantaggiata da questa situazione. Callejon? La trattativa non è avanzata come quella di Mertens. Il procuratore di Callejon ha sempre mostrato dispiacere per il mancato accordo fin qui. Ci sono situazioni in Spagna per lui, per la famiglia sarebbe l'ideale. Il discorso, però, non è chiuso. Vedo altri calciatori destinati ad andare via".