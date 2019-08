Juventus, Paratici: "Icardi? Per il momento non ci serve, per realizzare un affare bisogna essere d'accordo in tre"

Ultimissime calciomercato - Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti ieri sera a Villar Perosa in occasione dell'amichevole contro la Juventus B. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Siamo tra le migliori squadre al mondo e se certi giocatori non si sono mossi è perché lo possono fare solo al livello delle squadre migliori. Non so chi altri abbia un reparto offensivo come il nostro, fortissimo. Incluso Dybala, che è un giocatore della Juventus. Anzi, un grande giocatore della Juventus. Icardi? E allora Icardi non ci serve. Per il momento. Ci sono chiacchiere, discussioni, trattative. Ma per realizzare un affare bisogna essere d’accordo in tre. Comunque è meglio fare chiarezza: stiamo facendo il mercato che volevamo, De Ligt ha avuto offerte dai tutti i dieci club più importanti d’Europa, Demiral è il giocatore più richiesto che ci sia".