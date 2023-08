As - Gabri Veiga ha detto sì al Napoli! Distanza di 10 milioni col Celta Vigo, dipende solo dagli azzurri

Il Napoli vuole provare a chiudere l'acquisto di Gabri Veiga a centrocampo per sostituire Piotr Zielinski. Un possibile grande affare per il club azzurro e una cessione record per il Celta Vigo.

Gabri Veiga

Gabri Veiga Napoli: le ultime di mercato

Mirko Calemme di As è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Ieri Fabrizio Romano ha anticipato l'offerta ufficiale del Napoli per 30 milioni di euro per il giocatore. La grande novità per Gabri Veiga è quella che il giocatore ha detto sì al Napoli! La prima offerta ufficiale di 30 milioni è stata rifiutata dal Celta Vigo che chiede i 40 milioni della clausola rescissoria. Non è un'affare semplice ma nemmeno impossibile, perché c'è il sì del giocatore al Napoli. Un mese fa non era così e c'erano troppe squadre sul giocatore. Napoli e Celta hanno un buon rapporto visto l'affare Lobotka in passato, dipende tutto dal Napoli che aspetta la cessione ufficiale di Zielinski".