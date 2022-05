Il giornalista di sky Francesco Modugno ha rivelato un retroscena di mercato che riguarda Paulo Dybala, accostato al Napoli. Dell'ide ne ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli:

“Dybala è stata un’idea. In un vertice di primavera tra De Laurentiis e Ancelotti fecero anche una telefonata, ma poi non ci furono i presupposti visti i parametri troppo alti per l’argentino”.