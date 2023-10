CalcioHellas, Vit a CN24: "Il Verona ha un grande problema, ecco quale"

Notizie Calcio Napoli – Il collega di CalcioHellas, Giovanni Vit, è intervenuto ai nostri microfoni nel corso di CN24Live:

“Da noi c’è un po’ di incertezza e timore quando si incontra una big. Baroni torna dopo problemi in difesa dove non aveva nemmeno uno disponibile, dovrebbero esserci Dawidowicz, Hien e Coppola, con l’ultimo a marcare Simeone. Da capire la situazione a centrocampo, con Hongla, Folorunsho e Duda che dovrebbe riposare dopo la nazionale, con Terracciano al posto di Faraoni sulla fascia con Lazovich a sinistra. Doig torna in panchina, grande notizia perché un giocatore importante anche se non ha i 90 minuti.

Il grande problema rimane attacco, contro il Napoli non è una passeggiata. Verona uno spogliatoio molto compatto, a livello di nomi ci sarà Djuric non stante il ritorno di Henry e Bonazzoli, il gol manca. Il Verona è partito moto bene ha bisogno di punti. Si nota un’involuzione nel gioco, si sta tornando un po’ alla filosofia di gioco di Juric. Innovazioni tattiche di Baroni? Prima il gioco era concentrato sulle fasce, con le palle che arrivavano a Di Marco per Zaccagni, Baroni ha tolto questo principio di gioco e ha cercato i passaggi nello stretto che denotano qualità dal punto di vista tattico ma che richiede qualità da parte dei giocatori che ogni tanto non c’è, ci sono ingressi di giocatori giovani che soffro la pressione del Bentegodi.

La squadra di Baroni attacca in modo imprevedibile con passaggi nello stretto e vie centrali. Ha creato uno spogliatoio molto affiatato ed è questo che è mancato l’anno scorso, p un tecnico sanguigno e che si fa sentire. Problema attaccanti? Va avanti da tempo, parentesi felice è stata con Simeone e Caprari ma poi dopo quell’anno il nulla, Djuric non fa i gol dell’argentino e Ngonge non è costante. Caprari anche quando giocava male faceva assist. Il Verona ha giocatori capaci di segnare ma conta come la squadra gioca per l’attaccante, noi abbiamo avuto Luca Toni nell’ultimo anno di carriera, non correva più ma segnava. Baroni rischia? No, serve calma. Non abbiamo l’Europa come obiettivo ma la salvezza, ci sono tanti giovani che devono capire cosa chiede il mister”.