Calcio a 5, debutto in casa con il Ciampino Aniene. Basile: “Tutti a disposizione, sarà un altro Napoli. Il pubblico ci è mancato l’anno scorso, farà la differenza”

Calcio a 5 - Mercoledì sera alle ore 20 il Napoli Futsal scende in campo al Centro sportivo Cercola per la seconda giornata del massimo campionato nazionale. Dopo il 3-0 patito contro il Pesaro campione d'Italia all'esordio in Emilia Romagna, coach Basile ritrova gli squalificati Fortino, Foglia ed Hozjan e Fernandinho, privo di transfer contro i biancorossi, e di fronte ci sarà il Ciampino Aniene. Il team laziale, guidato da Ibanes, sabato pomeriggio ha vinto per 8-3 contro la Meta Catania. Alberto Volpato di Castelfranco Veneto e Antonio Marino di Agropoli dirigeranno la sfida, al crono Fabrizio Andolfo di Ercolano.

"Sapevamo in principio che avremmo affrontato il Pesaro con assenze che potevano pesare - dice il tecnico. - Abbiamo cercato di tenere testa ad una delle migliori squadre in Europa, ma abbiamo commesso delle ingenuità e abbiamo subito pagato. La partita poi si è incanalata verso i loro binari e così è difficile tirarla su. Abbiamo lottato fino all'ultimo secondo, cercando di riaprirla in molti frangenti. Ormai pensiamo alla prossima che è il nostro debutto casalingo. Avremo di fronte un collettivo organizzato che ha battuto i vice campioni d'Italia, bisognerà lottare su tutti i palloni ed essere lucidi per portare a casa i tre punti. Ogni volta sarà durissima, la prima giornata lo ha dimostrato. Fortunatamente saremo al completo, dovrò fare delle scelte ma tutti sanno che sono importanti e che il calendario è fitto. Darò spazio tentando di mettere in campo chi è più pronto, anche in relazione alle caratteristiche degli avversari. Il pubblico? È l'unica cosa che rimpiangiamo della straordinaria stagione passata, siamo sicuri che già da domani risponderà alla grande e ci aspettiamo tantissime persone al palazzetto. Dovremo anche essere noi con le nostre prestazioni a far sì che il tifo faccia la differenza".

La gara sarà trasmessa alle 20 su www.futsaltv.it, nuova piattaforma web promossa dalla Divisione calcio a 5, e su Piuenne, canale 17 del digitale terrestre.

Per riservare il biglietto a soli 2 euro basta seguire le istruzioni del link sottostante, dopo essersi registrati.

https://bit.ly/napolifutsal-ciampinoanienec5

Si può acquistare il biglietto anche direttamente al campo, con ingresso previsto dalle 19.10.

Si può anche prenotare il proprio abbonamento, seguendo le istruzioni di quest'altro link sottostante ed in omaggio si avranno la maglia preseason e la mascherina.

https://bit.ly/abbonamentonapolifutsal

Area Comunicazione Napoli