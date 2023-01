Calamai: "È Spalletti lo Special One: ogni sua idea si trasforma in oro. Non esistono rivali del Napoli"

Luca Calamai ha scritto di Spalletti e del napoli nel suo editoriale su TMW:

"E’ Spalletti lo Special One di questo campionato. Ogni idea di Luciano da Certaldo si trasforma in oro. Osimhen segna un gol da favola? Ribadendo di essere il centravanti più forte della Serie A? Bene, nel momento decisivo di Napoli-Roma, con il risultato in parità, lo Special One di Certaldo lo toglie e inserisce Simeone che segna la rete decisiva. E così la squadra partenopea allunga sempre più le mani sulle scudetto. Ora i punti di vantaggio sono tredici. Intuizioni così confermano che questo è l’anno di Spalletti e di un Napoli che riesce sempre a pescare nel mazzo la carta giusta. Lasciando agli altri solo le briciole. Il problema non sono i punti di vantaggio sulle rivali ma il fatto che non esistono rivali".