Calaiò: "Panchina di D'Aversa instabile, il Parma avrà più motivazioni! Numeri offensivi? Gioco di Gattuso molto dispendioso"

Ultime notizie calcio Napoli - Emanuele Calaiò, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Lozano centravanti? Le alternative non sono tante con Mertens infortunato e Milik squalificato. Si ha l’occasione di valorizzare il messicano che è stato un investimento importante, ci aspettiamo tutti la sua crescita. Il Napoli deve pensare solo alla Champions League visto che il campionato ha ormai detto tutto. A livello fisico è un altro calcio, l’augurio è che il Napoli possa arrivare pronto alla partita contro il Barcellona. Il Parma sta ripetendo il campionato dell’anno scorso: un grande girone d’andata ottimo ed un girone di ritorno flop. Considerando l’amarezza del momento ed il fatto che la panchina di D’Aversa sembri instabile, il Parma potrebbe avere più motivazioni. Il Napoli con Sarri ed Ancelotti creava di più e segnava di più, mentre il gioco di Gattuso è molto dispendioso perché chiede di stare tutti dietro la linea della palla per poi ripartire. A volte gli attaccanti mi danno l’impressione di voler entrare con il pallone in porta. Osimhen? Il nuovo procuratore gli avrà proposto squadre disposte a pagare di più, come ingaggio o come commissione all'agente. Da anni dico che Immobile è l'attaccante giusto, non c'è nessuno in Italia che attacca la profondità come lui”.