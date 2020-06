Calaiò: "Il Napoli sta trattando Immobile, ma per la Lazio è un monumento. Ricordo a Genova quando giocavamo a maglie invertite"

Ultime calciomercato Napoli. Emanuele Calaiò, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Sono passati tanti anni ma ho fisso in mente il ricordo di 13 anni fa. Come ogni favola c’è stato un lieto fine. Penso a quello stadio pieno di sciarpe a Genova. Era destino che le due squadre andassero in Serie A. Fu una cavalcata difficilissima in lotta con Genova e Juventus. In due anni facemmo il doppio salto. Fu una giornata indimenticabile. Grazie ad uno splendido gruppo abbiamo fatto un miracolo. In questi 13 anni il Napoli è andato sempre in crescita, anno dopo anno. Ricordo una scena bellissima. L’arbitro fischio per un fallo di gioco ma i tifosi pensavano che la partita fosse finita e noi stessi ci scambiammo le maglie e giocammo gli ultimi minuti di partita a maglie invertite. Rivivere quei momenti sono emozioni uniche. Mi vengono i brividi quando le vedo sui social quelle immagini. Milik? Tutto dipende dalle dinamiche di mercato e dagli obiettivi che il Napoli si vorrà porre in futuro. Se il Napoli vuole fare qualcosa di importante il prossimo anno, deve sostituire Milik con un attaccante top. Tutto però è legato alla Champions League. Senza Champions i top potrebbero non venire a Napoli. Penso che il Napoli sicuramente prenderà un’altra punta. Belotti è uno di quei nomi che circolano. È una macchina fisicamente. Gattuso lo conosce bene. Immobile? Non è facile strapparlo alla Lazio. Sicuramente lo hanno trattato o lo stanno trattando ma lì è un monumento”.