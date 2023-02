Calaiò: "Sono stato a Castelvolturno, vi racconto cosa ho notato in Osimhen"

Emanuele Calaiò, dirigente sportivo ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro:

“Gli elementi nuovi di questo Napoli rispetto allo scorso anno sono tanti, sicuramente la spavalderia, la fame, la società ha rifondato, ringiovanendo e dando freschezza alla rosa, acquistando peraltro giocatori funzionali al modo di fare calcio. Spalletti ha creato un gruppo fantastico, tutti hanno sposato la causa come se fossero in azzurro da anni. Sono stato a Castelvolturno avendo un buon rapporto con Giuntoli, dal quale si può apprendere molto. Ho notato un’atmosfera di grande serenità, ho notato che Osimhen è un leader a tutto tondo, è un trascinatore anche in allenamento, vuole vincere anche le partitelle. E’ un gruppo sano e maturo: scherza ma quando c’è da lavorare seriamente non si sottrae nessuno. La gara con lo Spezia? Non è così facile come sembra, bisogna stare attenti, il “Picco”, dove ho giocato, è uno stadio piccolo, che non ti concede profondità. con l’erba sintetica a metà, ma il Napoli ha dimostrato di vincere anche le partite con le squadre cosiddette piccole. In verità il Napoli deve avere solo paura di se stesso”