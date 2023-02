Calaiò: "Sono stato a Castel Volturno ed ho visto una cosa di Kim e Osimhen"

L’ex calciatore del Napoli Emanuele Calaiò è intervenuto a ‘Delietta Gol’ trasmissione in onda tutti i martedì alle ore 21:00 su PRIMA TV canale 17 del Digitale Terrestre.

"Sono d'accordo con Mourinho quando dice che la Roma a Napoli meritava il pareggio per l’intensità e la fisicità messe in campo. Finora è stata la squadra che ha messo più in difficoltà il Napoli al Maradona. La più grande occasione gol, reti segnate a parte, è stato il contropiede 3 contro 2 ma in quell’azione Lozano doveva passare a Kvara che era più libero per battere a rete.

Orsato? Per me ha arbitrato bene perché non ha commesso errori gravi. Rispetto al Napoli di Sarri questa squadra è secondo me più forte perché ha più varianti tattiche grazie anche a una panchina più lunga. In questa squadra tanti calciatori farebbero i titolari ovunque, ma Spalletti è stato bravo a creare un grande gruppo dove ognuno si sente importante anche quando non parte titolare. Di solito quando si rivoluziona una rosa come ha fatto il Napoli la scorsa estate ci vogliono due se non tre anni per amalgare il gruppo e assimilare i meccanismi, invece questa squadra ha bruciato le tappe.

Sono stato a Castel Volturno, a parte che si respirava un’aria serena, ho visto Kim e Osimhen allenarsi con la stessa determinazione che mettono in partita. Spezia? Partita spigolosa nonostante le tante assenze per i Liguri, poi si gioca in un campo stretto e in un’ambiente caldo ma ormai il Napoli è abituato a queste partite".