Calaiò: "Se il Napoli vuole fare il miracolo e riacciuffare il quarto posto, serve..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli sta rischiando molto meno in fase difensiva, Mazzarri si mette a tre o a quattro ma pensa molto più alla stabilità . Forse però offensivamente si crea meno, ma con il 3-4-2-1 è normale che si faccia fatica a creare occasioni: quando tornerà Osimhen si potrà cambiare, perchè con lui si può attaccare la profondità . Se il Napoli vuole fare il miracolo e riacciuffare il quarto posto, contare su un giocatore veloce che lotta in area di rigore e ha una intesa importante con Kvaratskhelia è diverso dall’avere Raspadori e Simeone. Contro il Milan preferirei quest’ultimo, Mazzarri ci ha abituato anche alle assenze, negli scontri diretti si copre un po’ e poi in attacco gioca più offensivo”