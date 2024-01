Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Raspadori non ha giocato una buona partita, ma con il Torino è difficile trovare una sufficienza: Jack veniva da un periodo poco brillante, non sembra essere al top, ieri era tamponato dai difensori avversari e forse Simeone poteva dare una mano diversa. Perchè il Cholito non gioca dall’inizio? Non ne capisco il motivo”