Salernitana, Calaiò: "Mi aspetto Mertens al posto di Osimhen, con il Milan è sfida scudetto"

Emanuele Calaiò, dirigente della Salernitana ed ex attaccante del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sarebbe stupendo giocare con Lozano, Insigne, Mertens e tanti altri. Tornassi indietro mi troverei alla perfezione nel 4-2-3-1 di Gattuso. Con il Milan si può tornare al 4-3-3 con Mertens punta centrale considerando l’assenza di Osimhen. Sfida scudetto nell’immediato tra Napoli e Milan, ma è ancora molto presto. Inter e Juve verranno fuori, ma è un campionato più avvincente rispetto gli ultimi anni".